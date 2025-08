Dieguinho quer título do Nordestão pelo Ceará e relembra Clássico-Rei: "Só ouvia nossa torcida"

Tricampeão da Copa do Nordeste, o Ceará almeja, mais uma vez, vencer a competição nesta temporada. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o volante Dieguinho afirmou o desejo do time alvinegro de levantar a 'orelhuda' e ressaltou a dificuldade do duelo contra o Bahia, válido pela semifinal.

"Creio que estamos num bom caminho, estamos atingindo o que o clube traçou como objetivos, mas podemos chegar ainda mais longe [...] A Copa do Nordeste hoje é o campeonato que nos deixa mais próximos de um título, sabemos que o confronto contra o Bahia vai ser muito difícil, mas também sabemos que a gente pode chegar na final, ser campeão. Não chegamos na semifinal à toa", disse.