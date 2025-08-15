Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Paulo Baya realiza exames médicos e assina contrato com o Ceará

Paulo Baya realiza exames médicos e assina contrato com o Ceará

Jogador será anunciado oficialmente pelo time alvinegro em breve. Ele chega para reforçar o setor ofensivo do Vovô
Autor João Pedro Oliveira
Autor
João Pedro Oliveira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Novo reforço do Ceará, o atacante Paulo Baya realizou exames médicos e assinou contrato com o clube alvinegro nesta sexta-feira, 15. O jogador de 26 anos está na capital cearense desde quarta-feira, 13, conforme antecipou o Esportes O POVO.

Com isso, o ponta se torna o quarto reforço anunciado pelo Alvinegro de Porangabuçu na janela de transferências. O primeiro nome foi Vina, ídolo do Alvinegro que retorna ao clube para sua segunda passagem. Depois, o Vovô ainda oficializou as chegadas do volante Vinicius Zanocelo e do meia-atacante Rodriguinho, ambos por empréstimo. A diretoria alvinegra também negocia com o atacante Lautaro Díaz, do Cruzeiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Leia mais

Paulo Baya ficou conhecido pelo torcedor alvinegro na última rodada da Série B 2024, quando marcou o gol do Goiás na vitória sobre o Novorizontino. O resultado ajudou diretamente o Vovô a conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro.

Na temporada passada, com a camisa do Esmeraldino, ele marcou 19 gols e contribuiu com seis assistências em 52 partidas. O desempenho atraiu o interesse do Fluminense, que o contratou no início deste ano. No Tricolor, porém, perdeu espaço nas últimas semanas. Ao todo, ele tem dois gols e uma assistência em 17 jogos disputados pelo clube carioca.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar