Paulo Baya realiza exames médicos e assina contrato com o Ceará

Paulo Baya realiza exames médicos e assina contrato com o CearáJogador será anunciado oficialmente pelo time alvinegro em breve. Ele chega para reforçar o setor ofensivo do Vovô
Novo reforço do Ceará, o atacante Paulo Baya realizou exames médicos e assinou contrato com o clube alvinegro nesta sexta-feira, 15. O jogador de 26 anos está na capital cearense desde quarta-feira, 13, conforme antecipou o Esportes O POVO.
Com isso, o ponta se torna o quarto reforço anunciado pelo Alvinegro de Porangabuçu na janela de transferências. O primeiro nome foi Vina, ídolo do Alvinegro que retorna ao clube para sua segunda passagem. Depois, o Vovô ainda oficializou as chegadas do volante Vinicius Zanocelo e do meia-atacante Rodriguinho, ambos por empréstimo. A diretoria alvinegra também negocia com o atacante Lautaro Díaz, do Cruzeiro.
Paulo Baya ficou conhecido pelo torcedor alvinegro na última rodada da Série B 2024, quando marcou o gol do Goiás na vitória sobre o Novorizontino. O resultado ajudou diretamente o Vovô a conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro.
Na temporada passada, com a camisa do Esmeraldino, ele marcou 19 gols e contribuiu com seis assistências em 52 partidas. O desempenho atraiu o interesse do Fluminense, que o contratou no início deste ano. No Tricolor, porém, perdeu espaço nas últimas semanas. Ao todo, ele tem dois gols e uma assistência em 17 jogos disputados pelo clube carioca.