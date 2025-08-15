Paulo Baya realiza exames médicos e assina contrato com o Ceará

Jogador será anunciado oficialmente pelo time alvinegro em breve. Ele chega para reforçar o setor ofensivo do Vovô

Novo reforço do Ceará, o atacante Paulo Baya realizou exames médicos e assinou contrato com o clube alvinegro nesta sexta-feira, 15. O jogador de 26 anos está na capital cearense desde quarta-feira, 13, conforme antecipou o Esportes O POVO.

Com isso, o ponta se torna o quarto reforço anunciado pelo Alvinegro de Porangabuçu na janela de transferências. O primeiro nome foi Vina, ídolo do Alvinegro que retorna ao clube para sua segunda passagem. Depois, o Vovô ainda oficializou as chegadas do volante Vinicius Zanocelo e do meia-atacante Rodriguinho, ambos por empréstimo. A diretoria alvinegra também negocia com o atacante Lautaro Díaz, do Cruzeiro.