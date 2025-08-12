Ceará segue no páreo por Lautaro Díaz e avalia apresentar proposta de compra ao Cruzeiro

Ceará segue no páreo por Lautaro Díaz e avalia apresentar proposta de compra ao CruzeiroInternamente, o Vovô discute a viabilização do negócio. Conforme apuração, o Cruzeiro estipulou o valor de 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 13,5 milhões) para liberar o jogador em definitivo
Ativo no mercado da bola, o Ceará mantém o interesse na contratação de Lautaro Díaz, atacante argentino que pertence ao Cruzeiro. Inicialmente, o plano da diretoria alvinegra era viabilizar a chegada do jogador por empréstimo. No entanto, diante de entraves nas tratativas, o clube agora analisa a possibilidade de apresentar uma proposta de compra em definitivo, segundo apuração do jornalista Sérgio Ponte, da Rádio O POVO CBN, e do Esportes O POVO.
O cenário mudou após o Cabuloso impor dificuldade na negociação da divisão salarial. As partes, até o momento, não chegaram a um consenso, o que levou o Vovô a estudar alternativas para garantir a contratação. O jogador, por sua vez, demonstrou interesse em defender a equipe cearense desde os primeiros contatos. Para ele, a minutagem que pode receber no Alvinegro de Porangabuçu será benéfica para o momento da carreira.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Internamente, a cúpula do Vovô discute a viabilização do negócio. Conforme apuração, o Cruzeiro estipulou o valor de 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 13,5 milhões na cotação atual) para liberar o jogador em definitivo. Embora a quantia seja considerada alta para os padrões do Alvinegro, há a avaliação de que um bom desempenho de Lautaro em Porangabuçu possa gerar valorização futura.
Leia mais
Com pouco espaço no Cruzeiro desde a chegada do técnico Leonardo Jardim, o atacante de 26 anos foi procurado por outros clubes brasileiros nas últimas semanas, entre eles, o Vitória.
Em 2024, o Cabuloso pagou 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões) por 70% dos direitos do atleta junto ao Independiente del Valle-EQU. O vínculo dele com o time mineiro vai até junho de 2028.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente