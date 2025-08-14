Rodriguinho relembra duelo contra o Ceará no Castelão e cita torcida: "Chegou a arrepiar"O jogador ganhou destaque enquanto atuava pelo América-MG e relembrou de quando enfrentou o Vovô na Arena Castelão
Novo reforço do Ceará, o atacante Rodriguinho foi apresentado na tarde desta quinta-feira, 14, no CT de Porangabuçu. Vindo de empréstimo do Cruzeiro, o jogador ganhou destaque enquanto atuava pelo América-MG e relembrou de quando enfrentou o Vovô na Arena Castelão.
O jogo em questão foi Ceará x América-MG, válido pela 37ª rodada da Série B 2024. O Alvinegro venceu aquela partida por 1 a 0, abrindo caminho para o acesso que seria consolidado na rodada seguinte. Além da importância para campanha, o duelo entre as equipes marcou a partida de maior público da história do Castelão, com 63.908 pessoas no estádio.
"Sobre a experiência aqui no jogo, foi muito legal. A torcida apoiando o tempo inteiro o Ceará. Vou ser bem sincero, quando se entra em um estádio cheio assim, chega a arrepiar. É um sonho de criança jogar em um estádio cheio, e aqui eu pude vivenciar um momento assim. É uma torcida maravilhosa, que apoia o time o tempo inteiro. É o 12º jogador", disse Rodriguinho.
O jogador também foi comentou sobre o sentimento de grupo unido no Ceará. Segundo o atleta, o sentimento de amizade no clube facilitou a chegada.
"Sobre minha chegada, é um grupo que me acolheu bem. Um pessoal bem amigável, me receberam bem, falaram que se eu precisasse de alguma coisa, iriam me ajudar. Não só o grupo, mas o clube inteiro, desde o roupeiro, massagista e diretoria. Todos me receberam super bem, só tenho a agradecer", afirmou o atacante.
Rodriguinho foi anunciado na quarta-feira, 13
O Ceará anunciou na manhã da quarta-feira, 13, a contratação do atacante Rodriguinho, de 22 anos. O jogador é o quarto reforço do Ceará para o restante da temporada e chega do Cruzeiro por empréstimo até o fim do ano. Conforme divulgado pelo Esportes O POVO, Rodriguinho já desembarcou na Capital nessa segunda-feira, 11, para fazer exames e assinar contrato com o Alvinegro.
Revelado pelo América-MG, Rodriguinho subiu ao profissional em 2022 e permaneceu no clube mineiro até o fim de 2023. No início desta temporada, foi contratado pelo Cruzeiro, equipe que defendia antes de acertar com o Vovô.