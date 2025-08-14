Rodriguinho relembra duelo contra o Ceará no Castelão e cita torcida: "Chegou a arrepiar"

Atacante foi apresentado nesta quinta-feira, 14 / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

Novo reforço do Ceará, o atacante Rodriguinho foi apresentado na tarde desta quinta-feira, 14, no CT de Porangabuçu. Vindo de empréstimo do Cruzeiro, o jogador ganhou destaque enquanto atuava pelo América-MG e relembrou de quando enfrentou o Vovô na Arena Castelão. O jogo em questão foi Ceará x América-MG, válido pela 37ª rodada da Série B 2024. O Alvinegro venceu aquela partida por 1 a 0, abrindo caminho para o acesso que seria consolidado na rodada seguinte. Além da importância para campanha, o duelo entre as equipes marcou a partida de maior público da história do Castelão, com 63.908 pessoas no estádio.