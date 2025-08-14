Ceará divulga parcial com 25 mil torcedores confirmados contra o RB Bragantino

O duelo contra a equipe de Bragança Paulista marca o início do segundo turno desta edição do Campeonato Brasileiro

A parcial de torcedores que estarão presentes no Gigante da Boa Vista foi divulgada pelo time de Porangabuçu na manhã desta quinta-feira, 14.

Mais de 25 mil torcedores alvinegros já confirmaram suas presenças na Arena Castelão para a partida entre Ceará e RB Bragantino, que acontece neste sábado, 16, válida pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Embalados pela sequência de boas apresentações, os comandados de Léo Condé buscam iniciar o segundo turno do Brasileirão de uma maneira diferente de quando começou a competição.

Na estreia da Série A deste ano, o Vovô chegou a abrir 2 a 0 no placar, em Bragança Paulista (SP), porém, viu os mandantes empatarem o placar já próximo ao fim do confronto.

Todos os bilhetes podem ser adquiridos inicialmente no site vozaotickets.com. As vendas também acontecem presencialmente nas Lojas Vozão, localizadas nos shoppings Iguatemi, Maracanaú, Messejana, Parangaba, RioMar Papicu, Kennedy, Eusébio, Aldeota e na sede do clube em Porangabuçu.

Os sócios do clube podem confirmar presença no jogo através do site sociovozao.com, conforme a categoria do plano.