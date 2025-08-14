Após poucos jogos no Cruzeiro, Rodriguinho mira espaço no Ceará: "Só depende de mim"

Imagens do anúncio do atacante Rodriguinho pelo Ceará, que aconteceu na tarde da quinta-feira, 14 de agosto de 2025 / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

Apresentado oficialmente pelo Ceará, o atacante Rodriguinho concedeu entrevista coletiva e não escondeu a satisfação de estar vestindo a camisa preta e branca do Vovô. Acompanhado pelos dirigentes Lucas Drubscky e Haroldo Martins, o jogador explicou a baixa minutagem no Cruzeiro e como o Alvinegro pode ser importante em sua carreira. Contratado pela Raposa nesta temporada, após se destacar no América-MG em 2024, Rodriguinho não teve o espaço esperado. Foram apenas oito jogos pelo Cabuloso, cinco deles na campanha do time na Copa Sul-Americana. Em relação ao tema, o atacante disse que foi uma opção técnica dos treinadores, mas que espera viver um novo momento no Ceará.