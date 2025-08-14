Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após poucos jogos no Cruzeiro, Rodriguinho mira espaço no Ceará: "Só depende de mim"

O atacante também revelou que chega, inicialmente, para atuar como ponta, embora também possa jogar como meia
Apresentado oficialmente pelo Ceará, o atacante Rodriguinho concedeu entrevista coletiva e não escondeu a satisfação de estar vestindo a camisa preta e branca do Vovô. Acompanhado pelos dirigentes Lucas Drubscky e Haroldo Martins, o jogador explicou a baixa minutagem no Cruzeiro e como o Alvinegro pode ser importante em sua carreira.

Contratado pela Raposa nesta temporada, após se destacar no América-MG em 2024, Rodriguinho não teve o espaço esperado. Foram apenas oito jogos pelo Cabuloso, cinco deles na campanha do time na Copa Sul-Americana. Em relação ao tema, o atacante disse que foi uma opção técnica dos treinadores, mas que espera viver um novo momento no Ceará.

“A questão de não ter tido tanta oportunidade no Cruzeiro foi por opção técnica mesmo. Futebol é assim: em alguns lugares você vai ter mais oportunidade, em outros não. O Ceará abriu as portas para que eu possa mostrar meu futebol. Espero aproveitar essa chance e desempenhar um bom futebol dentro de campo. Quero alcançar meus objetivos pessoais aqui, mas, primeiramente, o foco é o coletivo, o Ceará”, contou.

Os bastidores da negociação com o Alvinegro ocorreram sem muitas delongas. Ao tomar conhecimento do interesse do clube cearense, Rodriguinho disse ter ficado “muito alegre”, além de associar o Vovô a uma oportunidade de mostrar o seu melhor futebol. Segundo o atacante, só depende dele se firmar em Porangabuçu.

“Assim que eu recebi a mensagem do meu empresário, falando da conversa com o Ceará, eu fiquei muito alegre. Era uma oportunidade para jogar mais, e eu acho que aqui posso mostrar o meu melhor futebol. Não tive oportunidade lá (no Cruzeiro), mas aqui eu sei que vou ter pelo menos algumas oportunidades, e aí só depende de mim continuar jogando bem para seguir tendo chances”, comentou.

Características e função dentro de campo

Versátil e habilidoso, Rodriguinho tem a capacidade de ocupar diferentes zonas no último terço do campo. Embora também atue como meio-campista, o jogador chega ao Ceará, inicialmente, para ser uma opção nas pontas do ataque, função que exerceu no Cruzeiro e no América-MG.

“Em relação à posição, no Cruzeiro eu já estava jogando de extremo, então é bem tranquilo para mim. Quando o Lucas (Drubscky) me chamou para conversar, ele já tinha me falado que a questão era mais atuar como ponta mesmo, e nesses últimos anos eu já vinha desempenhando essa função. Espero ajudar bastante”, explicou.

