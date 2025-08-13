Qual a avaliação do mercado da bola do Ceará?

Para Thiago Minhoca, comentarista da rádio O POVO CBN, somente Paulo Baya chega com condições para ser titular em um primeiro momento

O Ceará acertou as contratações de Vina, Vinicius Zanocelo, Rodriguinho e Paulo Baya; além de negociar a vinda do atacante Lautaro Díaz. Após críticas da torcida em relação à velocidade das contratações, o departamento de futebol trouxe atletas que encorpam e elevam o nível do clube.

Para Thiago Minhoca, comentarista da rádio O POVO CBN, somente Paulo Baya chega com condições para ser titular em um primeiro momento, mas, que os outros nomes que chegaram ajudam a encorpar o banco de reservas.