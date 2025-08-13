Dupla do Ceará está no top-10 de atletas com mais minutos jogados na Série A

Willian Machado e Dieguinho lideram o Vovô em minutos na Série A / Crédito: Montagem sobre fotos de Felipe Santos/Ceará SC Fernanda Barros

Jogadores do Ceará, Willian Machado e Dieguinho, estão entre os 10 atletas com mais minutos no Campeonato Brasileiro. Os dados são do portal Sofascore, especializado em estatísticas esportivas. A dupla alvinegra é titular no esquema de Léo Condé e também estão entre os atletas com mais partidas, ambos com 18 jogos. O zagueiro está na 8ª posição do ranking e possui 1600 minutos totais, com uma média de 88 minutos por partida. Já o volante possui está na 10ª colocação da lista, tendo, 1575 minutos em campo e uma média de 87,5 minutos em campo.