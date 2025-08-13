Dupla do Ceará está no top-10 de atletas com mais minutos jogados na Série A

Dupla do Ceará está no top-10 de atletas com mais minutos jogados na Série ASe a lista, que pertence ao portal Sofascore, for estendida até o top 20, Marllon e Antonio Galeano também aparecem na contagem
Jogadores do Ceará, Willian Machado e Dieguinho, estão entre os 10 atletas com mais minutos no Campeonato Brasileiro. Os dados são do portal Sofascore, especializado em estatísticas esportivas. A dupla alvinegra é titular no esquema de Léo Condé e também estão entre os atletas com mais partidas, ambos com 18 jogos.
O zagueiro está na 8ª posição do ranking e possui 1600 minutos totais, com uma média de 88 minutos por partida. Já o volante possui está na 10ª colocação da lista, tendo, 1575 minutos em campo e uma média de 87,5 minutos em campo.
Se a lista for estendida até o top 20, Marllon e Antonio Galeano também aparecem na contagem. O zagueiro se encontra na 15ª posição, com 1530 minutos, enquanto o paraguaio é o 18º, com 1506.
A dupla Willian Machado e Dieguinho também destaque no quesito disputas de bola vencidas. O volante é o 3º colocado em números totais, com 117 disputas ganhas, enquanto defensor é o 17º na lista, com 88 disputas vencidas.
Na temporada atual, o camisa 20 também o líder, empatado com Galeano e Lourenço, em jogos com a Vovô, tendo realizado 36 partidas em 2025. William Machado, por sua vez, é o sétimo com mais jogos, tendo feito 32 partidas na temporada vigente.
O próximo compromisso do Alvinegro é contra o RB Bragantino, no sábado, 16, às 16 horas, na Arena Castelão. O duelo em questão é a primeira partida do returno do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Ceará é o 12º colocado com 22 pontos.
Bruno Tubarão é vendido para time da Indonésia
O atacante Bruno Tubarão não faz mais parte do elenco do Ceará. Contratado nesta temporada, o jogador acertou sua saída do Vovô e terá como destino o Persija Jakarta, da Indonésia. O time cearense receberá uma compensação financeira. A informação foi divulgada inicialmente pelo Futebolês e confirmada pelo Esportes O POVO.
Bruno Tubarão chegou ao Ceará com contrato definitivo até o final deste ano, mas sua passagem não foi positiva. Vestindo a camisa do Alvinegro de Porangabuçu, o atacante atuou em somente oito partidas, sendo sete delas vindo do banco de reservas, e não contribuiu com gols ou assistências.
