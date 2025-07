Tecnicamente, a contratação do Vina faz sentido ao Ceará, avalia Lucas Mota

A chegada do jogador ao Vovô foi assunto no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN. Jornalista e colunista do O POVO, Lucas Mota analisou a contratação do meia de 34 anos

Anunciado como novo reforço do Ceará nesta quinta-feira, 31, Vina acertou com o clube do Porangabuçu até o fim de 2026. A chegada do jogador ao Vovô foi assunto no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN. Jornalista e colunista do O POVO, Lucas Mota analisou a contratação do meia de 34 anos.