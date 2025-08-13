Ceará anuncia contratação do atacante Rodriguinho

Ceará anuncia contratação do atacante RodriguinhoAvançado chega ao Vovô por empréstimo até o fim da termporada
O Ceará anunciou na manhã desta quarta-feira, 13, a contratação do atacante Rodriguinho, de 22 anos. O jogador é o quarto reforço do Ceará para o restante da temporada e chega do Cruzeiro por empréstimo até o fim do ano. Conforme divulgado pelo Esportes O POVO, Rodriguinho já desembarcou na Capital nessa segunda-feira, 11, para fazer exames e assinar contrato com o Alvinegro.
Revelado pelo América-MG, Rodriguinho subiu ao profissional em 2022 e permaneceu no clube mineiro até o fim de 2023. No início desta temporada, foi contratado pelo Cruzeiro, equipe que defendia antes de acertar com o Vovô.
Pelo Coelho, o jogador anotou seis gols e sete assistências em duas temporadas. Já com a Raposa, atuou em oito jogos, mas não chegou a balançar as redes.
Rodriguinho deverá estar disponível para estrear diante do Bahia, em duelo da semifinal da Copa do Nordeste. As equipes se enfrentam no dia 20, às 21h30min, na Arena Fonte Nova.