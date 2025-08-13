Ceará anuncia contratação do atacante Rodriguinho

O Ceará anunciou na manhã desta quarta-feira, 13, a contratação do atacante Rodriguinho, de 22 anos. O jogador é o quarto reforço do Ceará para o restante da temporada e chega do Cruzeiro por empréstimo até o fim do ano. Conforme divulgado pelo Esportes O POVO, Rodriguinho já desembarcou na Capital nessa segunda-feira, 11, para fazer exames e assinar contrato com o Alvinegro.

Revelado pelo América-MG, Rodriguinho subiu ao profissional em 2022 e permaneceu no clube mineiro até o fim de 2023. No início desta temporada, foi contratado pelo Cruzeiro, equipe que defendia antes de acertar com o Vovô.