De volta ao Ceará, Vina terá intensidade para atuar no futebol brasileiro?

Meia-atacante de 34 anos estava no futebol saudita e retorna a Porangabuçu com contrato até o fim de 2026 para reforçar o Alvinegro

Após duas temporadas no futebol da Arábia Saudita, o meia-atacante Vina está de volta ao Brasil para defender o Ceará, clube pelo qual já atuou entre 2020 e 2023. No programa Esportes do Povo desta quarta-feira, 30, o comentarista Thiago Minhoca levantou debate acerca da intensidade física do jogador no nível de exigência da Série A.

Assista abaixo: