Vina assina contrato com o Ceará e clube prepara anúncio oficial

O meia-atacante firmou vínculo com o Alvinegro até o fim de 2026, com cláusula automática de renovação por mais um ano caso metas sejam atingidas

Após o ajuste dos últimos detalhes, o meia-atacante Vina assinou contrato com o Ceará e está de volta ao clube após mais de dois anos desde sua última passagem, conforme apurou o Esportes O POVO . O Alvinegro de Porangabuçu agora prepara o anúncio oficial do camisa 29.

Vina defendeu o Vovô entre as temporadas de 2020 e 2023, sendo campeão da Copa do Nordeste e participando de boas campanhas na Série A. O meia viveu a melhor fase da carreira em 2020, quando figurou na seleção da elite nacional – naquele ano, o camisa 29 disputou 59 partidas, marcou 23 gols e deu 19 assistências.

Em seu período longe de Porangabuçu, atuou pelo Grêmio e teve passagem pelo futebol da Arábia Saudita. No meio deste ano, encerrou seu vínculo com o Al-Hazm e resolveu voltar para o Brasil. Automaticamente, as especulações de um acerto com o Ceará passaram a ganhar força.