Árbitro relata cantos homofóbicos da torcida do Ceará contra goleiro do Confiança

O árbitro Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santos, justificou em súmula por que paralisou o jogo Ceará x Confiança, pela segunda fase da Copa do Brasil, nos acréscimos do segundo tempo. O juiz relatou que a torcida alvinegra entoou cantos homofóbicos contra o goleiro do Dragão, na noite da última quarta-feira, 12.

Aos 48 minutos do segundo tempo, Davi interrompeu a partida na Arena Castelão em razão dos gritos da arquibancada — "goleiro viado", de acordo com ele. O quarto árbitro Rodrigues Júnior informou ao técnico Léo Condé, do Vovô, o motivo da pausa. O sistema de som do estádio informou que cantos homofóbicos são proibidos, e o confronto foi reiniciado.