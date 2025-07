Ceará será julgado no STJD por gritos homofóbicos em duelo contra o Confiança

Árbitro do confronto, Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, paralisou o confronto aos 48 minutos do segundo tempo após ouvir os cânticos vindos das arquibancadas

O árbitro do confronto, Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, paralisou o confronto aos 48 minutos do segundo tempo após ouvir os cânticos vindos das arquibancadas : “goleiro viado, goleiro viado...”.

O Ceará será julgado nesta quarta-feira, 30, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em razão de gritos homofóbicos entoados por parte de sua torcida durante a partida contra o Confiança , no dia 12 de março, na Arena Castelão, válida pela segunda fase da Copa do Brasil.

Diante do ocorrido, o Ceará divulgou nota oficial reafirmando seu posicionamento contra qualquer manifestação discriminatória. No texto, o clube reforçou que tomou providências imediatas, com avisos sonoros e visuais, e lamentou o episódio. A nota ainda destacou que o clube promove, anualmente, ações educativas com as torcidas organizadas para coibir esse tipo de comportamento.

Logo após a paralisação, o sistema de som do estádio emitiu alerta informando que cânticos discriminatórios são proibidos, conforme previsto pelo protocolo da CBF. A partida foi retomada em seguida. Ainda no Castelão, o quarto árbitro Rodrigues Júnior comunicou o técnico Léo Condé sobre o motivo da interrupção.

O episódio foi registrado em súmula e gerou a abertura de processo contra o clube com base nos artigos 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e 27 e 116 do Regulamento Geral de Competições (RGC) da CBF. A pena prevista é multa de R$ 100 a R$ 100 mil, podendo ainda resultar em suspensão ou até exclusão da competição, de acordo com o CBJD.

"Informo que aos 48 minutos do segundo tempo, o jogo foi interrompido em decorrencia de parte torcida mandante proferir cantos homofobicos contra o goleiro da equipe a. d. confiança, como:"goleiro viaado, goleiro viaado...". informo que logo após, o sistema de som do estádio informou que não é permitido cantos homofobicos", registrou Davi de Oliveira Lacerda.

"Conhecido popularmente como Time do Povo, o Ceará, mais uma vez, reafirma o seu compromisso no combate às manifestações homofóbicas e/ou discriminatórias em todas as esferas. Diante do Confiança, na quarta-feira, 12, em duelo válido pela 2ª fase da Copa do Brasil, o clube agiu rapidamente com aviso sonoro e visual após o árbitro do jogo sinalizar cânticos homofóbicos direcionados ao goleiro da equipe sergipana.

O episódio, comunicado em campo ao delegado da partida, foi relatado em súmula, assim também como a medida tomada pelo Clube. Vale salientar que o Ceará se apresenta como um time plural e repudia qualquer tipo de manifestação intolerante em função de etnia, classe social, religião ou orientação sexual. O Ceará é um time de todos. Anualmente, no rol de ações do clube estão, também, manifestos contra estas discriminações, bem como a conscientização de seus torcedores.

O Alvinegro de Porangabuçu entende que o esporte é uma oportunidade de lazer para todos, assim como também de demonstração de paixão.É importante reforçar também que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) prevê aplicação de penalidades para os clubes por atos discriminatórios. No Regulamento Geral de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (RGC-CBF), as punições variam, podendo alcançar até a exclusão do clube das competições regidas pela entidade.Desta forma, mais uma vez sinalizamos a importância de que atos discriminatórios sejam abolidos da sociedade.