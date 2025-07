Presidente do Ceará vê situação financeira "mais tranquila", mas "ainda desafiadora"

João Paulo Silva garante que retorno à Série A permitiu ao Vovô reorganizar as contas, revela faturamento com direitos de transmissão no primeiro semestre e relembra dificuldades na Série B

De volta à elite do Campeonato Brasileiro em 2025, o Ceará tem conseguido organizar as finanças graças ao aumento de receitas, sobretudo com direitos de transmissão. Em entrevista exclusiva ao programa Esportes do Povo, nesta quarta-feira, 2, o presidente João Paulo Silva relembrou as dificuldades do clube na Série B e explicou que a situação atual é melhor, mas ainda "desafiadora".

O atual mandatário assumiu o Vovô em março de 2023, meses após o rebaixamento para a Segundona. O período distante da principal divisão nacional impactou os cofres do Alvinegro, já que houve queda no montante de arrecadação, compromissos anteriores que ainda precisavam ser quitados e a necessidade de reformular o elenco. O dirigente lembrou também que aguardava um aporte da Liga Forte União, mas que houve atraso no repasse.