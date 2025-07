João Paulo ressalta cuidado do Ceará no mercado: "Não vou trazer jogador por trazer"

A entrevista ocorreu na manhã desta quarta-feira, 2. Mesmo com a cautela pregada, o presidente admitiu que entende a ansiedade do torcedor, pois também já queria ter anunciado contratações desde a reapresentação, mas ainda não tem jogadores fechados — somente encaminhados. João Paulo detalhou ainda que o futebol brasileiro, na totalidade, tem feito poucos anúncios antes da retomada das competições.

Adotando um tom de cautela e mistério no mercado da bola, o Ceará busca três nomes para reforçar seu elenco, sendo um ponta, um volante e um atacante de área . Em entrevista ao programa Esportes do POVO , da Rádio O POVO CBN , o presidente João Paulo Silva confirmou os detalhes das movimentações que o Alvinegro tem feito, destacou que a ausência de anúncios não é "falta de trabalho" e valorizou seu atual plantel.

"A gente não tem um jogador fechado, mas tem um adiantado. Eu não quero dizer a posição para não gerar uma expectativa, mas eu posso garantir para o torcedor que o Ceará vai contratar. Minha expectativa também é de trazer esses jogadores quanto antes. Por mim, já estavam treinando com o elenco desde a nossa apresentação no dia 23", conta.

"É óbvio que a gente precisa de algumas contratações pontuais e vamos fazer essas contratações, mas a gente precisa ter cautela. Hoje, você vê o mercado sem muitas movimentações. A gente tá buscando três posições: um volante, um atacante para suprir a saída do Lelê e um atacante de lado, que a gente tá buscando", complementa.

O Ceará entra em campo pela primeira vez após as férias na quarta-feira, 9, diante do Sport-PE, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Nordeste. Na sequência, terá o Clássico-Rei diante do Fortaleza no dia 13, pelo Campeonato Brasileiro.