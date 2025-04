Balanço financeiro do Ceará aponta receita de R$ 162 milhões e déficit de R$ 5,7 milhões em 2024

Na última temporada, Vovô alcançou sua segunda maior receita, mas fechou as contas com um déficit de mais de R$ 5 milhões

Em Assembleia Ordinária, realizada em Porangabuçu, o Conselho Deliberativo do Ceará aprovou na noite dessa segunda-feira, 7, o balanço financeiro de 2024. Conforme apurou o Esportes O POVO com exclusividade , O Vovô finalizou a última temporada com uma receita de R$ 162,6 milhões , segunda maior arrecadação da história do clube. O valor representa um aumento de 24% em relação à receita de 2023, que fechou em R$ 130,9 milhões.

Entretanto, apesar do aumento significativo no faturamento, o Alvinegro encerrou a temporada com um déficit de R$ 5,7 milhões. A despesa total do clube em 2024 fechou em R$ 168,3 milhões. Um dos principais fatores que contribuíram para o saldo negativo foi a despesa financeira, descrita como decorrente de juros sobre empréstimos, pagamentos em atraso, atualização de encargos sociais, parcelamentos e custos bancários em geral, totalizando R$ 19,3 milhões.



No balanço de 2024, a maior parte da receita operacional do Alvinegro de Porangabuçu advém dos direitos de participação (R$ 60 milhões), representando 37% do valor total. Em seguida, aparece o faturamento do clube com o sócio-torcedor (R$ 22,8 milhões), que soma 14% do faturamento, enquanto a bilheteria (R$ 17,2 milhões) representou 11%.

A receita operacional oriunda de direitos de transmissão e premiação foi de R$ 20,6 milhões, representando 13% do total.

Confira as últimas receitas do Ceará: