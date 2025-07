Ceará negocia renovação com Lucas Mugni, afirma presidente João Paulo

“Temos conversado com o empresário, deixamos o atleta com a cabeça voltada para o futebol. Mas nós temos interesse de renovação por mais um ano, e estamos nas tratativas para resolvermos isso nos próximos dias”, disse o mandatário do Vovô.

O Ceará tenta renovação com o meia Lucas Mugni, conforme afirmou o presidente João Paulo Silva, em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN , na manhã desta quarta-feira, 2.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No fim da última temporada, após atingir as metas previstas em contrato, o camisa 10 argentino teve o vínculo com o Alvinegro renovado por mais um ano. Desde que chegou ao clube de Porangabuçu, em 2023, Mugni já contribuiu com seis gols e 18 assistências em 72 partidas. Em 2024, o meia foi peça fundamental na campanha de acesso à Série A.

Reforços à vista

Além da tentativa de renovação com o atual camisa 10, o Ceará se movimenta no mercado da bola em busca de novas peças. Conforme revelado por João Paulo Silva, o Vovô já tem conversas adiantadas com um jogador e busca outros três reforços para compor elenco. Segundo o dirigente, as prioridades são um volante, um centroavante e um atacante que atue pelos dois lados do campo.

“Nossa busca é diária, mas não vamos trazer jogador por trazer ou porque estamos sendo pressionados. Temos que ter responsabilidade com o clube e valorizar os atletas que temos dentro de casa”, afirmou João Paulo ao Esportes do POVO.