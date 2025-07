Presidente do Ceará projeta Clássico-Rei na volta da Série A: "Difícil e importante"

Jogadores de Fortaleza e Ceará disputam bola no Clássico-Rei / Crédito: FABIO LIMA / O POVO

A uma semana da retomada do calendário de jogos, o Ceará terá dois compromissos importantes pela frente: enfrenta o Sport, pelo mata-mata da Copa do Nordeste, e o rival Fortaleza, pelo Brasileirão. Em entrevista exclusiva ao programa Esportes do Povo, nesta quarta-feira, 2, o presidente do Vovô, João Paulo Silva, falou sobre as duas partidas. O Clássico-Rei da Série A será no próximo dia 13, às 20h30min, no Castelão, e terá duas equipes em momentos distintos. Apesar de o Fortaleza estar na zona de rebaixamento, na 18ª posição, e o Ceará figurar no 12º lugar, o mandatário alvinegro alertou que as forças se equivalem no principal duelo estadual.