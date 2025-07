Presidente do Ceará prevê receita histórica de R$ 250 milhões neste ano; entenda

Em evento nesta terça-feira, 1º, o presidente do Vovô, João Paulo Silva, comentou sobre o atual momento financeiro do Alvinegro, que estima ter bom superávit no orçamento desse ano

Em evento realizado na noite desta terça-feira, 1º, sobre a posição do Ceará no cenário dos negócios do futebol brasileiro, João Paulo Silva, presidente do Vovô, fez uma projeção das questões financeiras do clube nesta temporada. De acordo com o mandatário alvinegro, as expectativas são positivas: atingir R$ 250 milhões em receitas, valor recorde na história do clube de Porangabuçu.

Na palestra, que teve como objetivo apresentar e informar o torcedor sobre o modelo diretivo que o Ceará tem seguido neste ano, além do lançamento do portal de transparência, João Paulo Silva explicou o quão impactante foi, do ponto de vista financeiro, o retorno do Vovô à Série A do Brasileirão.