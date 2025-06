Richardson volta a treinar com elenco do Ceará; Luiz Otávio segue em recuperação

Coordenador do Centro de Saúde e Performance do Vovô, André Martins explica processo pós-cirúrgico da dupla e revela treinos com sub-20 nas férias

Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO , o coordenador do Centro de Saúde e Performance (CESP) do Vovô, André Martins, explicou o processo de recuperação da dupla — o do meio-campista já finalizado, e o do defensor ainda em andamento. O chefe do setor revelou que a dupla até utilizou a estrutura das categorias de base durante as férias do elenco profissional para dar sequência ao tratamento.

A volta do Ceará aos trabalhos, na última segunda-feira, 23, marcou também o retorno de um velho conhecido: a presença do volante Richardson. Recuperado após cirurgia devido a uma fascite plantar, o camisa 26 foi liberado para treinar com o grupo e está à disposição de Léo Condé. Já o zagueiro Luiz Otávio segue em tratamento, com protocolo mais cuidado para ficar apto a atuar.

"Ele fez o procedimento cirúrgico e, com 45 dias — isso é um ponto interessante, um retorno de uma lesão dessa normalmente é com 90 dias, três a quatro meses —, quase dois meses, ele já estava apto para pra voltar. A gente até esperou um pouquinho mais, para respeitar alguns protocolos clínicos para esse tipo de lesão, mas ele já vem há um tempo treinando, recondicionando e, agora, com esse retorno (das férias), já vai estar apto pra integrar o grupo", explicou André Martins.

Richardson fez cirurgia em razão de uma fascite plantar , no início de abril. O volante já sofria com dores na região desde a temporada passada, o que fez ele ser baixa em alguns momentos. Neste ano, o camisa 26 disputou nove partidas, mas voltou a acusar o mesmo problema, e o departamento médico recomendou a solução definitiva.

Luiz Otávio: previsão cautelosa

Luiz Otávio, por sua vez, tem sofrido com lesões no joelho. O experiente zagueiro disputou apenas uma partida em 2024, na vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, em 12 de outubro, pela Série B, e se emocionou. Cerca de um mês depois, porém, se contundiu em um treino e precisou passar por nova operação para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O ídolo alvinegro tem iniciado trabalhos específicos no campo, mas o CESP trata a situação com cautela para evitar novos problemas.

Luiz Otávio em treinamento em Porangabuçu Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

"Ele está agora nesse oitavo mês (de recuperação) dessa cirurgia de revisão. Quando é uma cirurgia de revisão, o protocolo é um pouco mais cuidadoso. Então, ele hoje está iniciando um processo de recondicionamento, de fortalecimento com treinos no campo. A gente espera que... Normalmente, quando é uma primeira cirurgia, em torno de nove meses o atleta retorna; quando é uma cirurgia de revisão, isso pode se estender para até dez, doze meses. Então a gente está numa etapa agora que ele está se reintegrando a trabalhos com o campo. A gente precisa primeiro entender como é que vai ser esse retorno dele para conseguir programar um retorno progressivo com o grupo", ponderou Martins.