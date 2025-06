"Temos capacidade de classificar para a Sul-Americana", diz Matheus Bahia, do Ceará

De volta aos treinamentos após férias, o lateral-esquerdo Matheus Bahia, do Ceará, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 24, em Porangabuçu. Na conversa com os jornalistas, o camisa 79 comentou que vê capacidade do time em buscar, além da permanência na Série A, uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026.



"Vamos buscar a permanência primeiramente, óbvio, mas acho que temos capacidade de classificar para a Sul-Americana. Acho que o título do Campeonato Cearense ainda é pouco para a gente, podemos conseguir grandes coisas na Copa do Nordeste e tentar, sim, essa Sul-Americana", disse.