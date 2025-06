Preparador físico do Ceará detalha preparação do elenco após férias

Os atletas do Vovô se reapresentaram no Centro de Treinamento do clube após quase duas semanas de férias — devido à realização do Super Mundial de Clubes da Fifa

Após treze dias de recesso, o Ceará iniciou na última segunda-feira, 23, o período de intertemporada, em Porangabuçu, visando o embate contra o Sport, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, marcado para o dia 9 de julho.



Os atletas do Vovô se reapresentaram no Centro de Treinamento do clube após quase duas semanas de férias — em meio à pausa do calendário da Série A devido à realização do Super Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. Agora, o time Alvinegro terá 15 dias de preparação até a retomada dos jogos, com o embate contra os pernambucanos no Recife.

Preparador físico do Vovô, Diego Kami Mura detalhou como acontecerá a preparação do elenco no retorno das atividades e ressaltou a importância da intertemporada para a sequência do calendário.