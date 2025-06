Sem espaço, Recalde e Alejandro Martínez não se reapresentam no Ceará

Com poucos jogos disputados pelo Ceará em 2025, o meia Jorge Recalde e o ponta Alejando Martínez não compareceram na reapresentação do elenco alvinegro nessa segunda-feira, 23, no CT de Porangabuçu, após férias. A informação foi dada pelo setorista Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

Conforme apurou o Esportes O POVO, dupla não faz parte dos planos da comissão técnica para o restante da temporada e recebeu aval para buscar novos clubes no mercado. O paraguaio, por sinal, chegou a ser oferecido ao Olímpia, do Paraguai, mas as negociações não avançaram por conta do salário do atleta, considerado alto para os padrões sul-americanos. Ele também foi sugerido a clubes mexicanos, porém, até o momento, não há tratativas em curso.