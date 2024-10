Luiz Otávio cita "emoção incrível" em retorno pelo Ceará e reencontro com torcida

Em entrevista coletiva no CT de Porangabuçu, o camisa 13 ressaltou a importância do aspecto psicológico em seu processo de recuperação

Após 10 meses afastado por uma ruptura no Ligamento Cruzado Anterior (LCA), o zagueiro Luiz Otávio voltou a ficar à disposição do Ceará. O defensor, que está no clube desde 2017, concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 15, no CT de Porangabuçu

Na oportunidade, o atleta relembrou o momento da sua entrada durante a partida contra a Ponte Preta, no último sábado, 12, onde teve o nome aclamado pela torcida. "Muitas coisas passaram pela minha cabeça. Deus me deu muita força, para superar esse momento. Ouvir o torcedor gritar meu nome quando entrei (...)".