Richardson passará por cirurgia e desfalca Ceará na estreia da Série A

Um dos líderes do elenco do Ceará, o volante Richardson não poderá atuar na estreia do Vovô na Série A 2025, diante do Red Bull Bragantino, nesta segunda-feira, 31. Conforme informou o clube, o jogador será submetido a um procedimento cirúrgico para tratamento de fascite plantar.

Além do camisa 26, o Alvinegro de Porangabuçu tem outros três desfalques para o confronto ante o Massa Bruta: Bruno Tubarão, Pedro Henrique e Ramon Menezes. O primeiro, que ainda não estreou pelo time, realiza fisioterapia e trabalhos condicionantes em campo. Já o atacante segue em tratamento para lesão do ligamento colateral medial. Por fim, o zagueiro iniciou transição.