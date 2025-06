Ex-Ceará, Arthur Cabral assina com Botafogo e irá disputar Mundial de Clubes

Repórter do caderno de Esportes

Atacante se encontra em Lisboa, mas viajará para os Estados Unidos, onde se juntará ao elenco do Glorioso que disputará a Copa do Mundo de Clube da Fifa

Arthur Cabral defendia o Benfica nas duas últimas temporadas, mas foi adquirido pelo Botafogo por R$ 95 milhões (15 milhões de euros). O investimento do time de John Textor foi feito para que o jogador venha a ser o substituto direto de Igor Jesus na atual temporada do Fogão, já que o centroavante foi vendido ao Nottingham Forest.

O atacante Arthur Cabral, ex- Ceará , está a poucos trâmites de ser oficializado como novo reforço do Botafogo. O atleta assinou contrato com a equipe do Rio de Janeiro neste domingo, 8, por três anos e meio e se juntará em breve ao elenco comandado por Renato Paiva nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

O jogador ex-Ceará se encontra atualmente em Portugal, mas irá se juntar ao elenco do Fogão em breve para exames médicos, regularização como atleta do time e, logo depois, já irá somar ao escrete que disputará a Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

De acordo com o GE, visando um rápido alinhamento no clube, Arthur Cabral já teve conversa com Renato Paiva, que confirmou que ele será o camisa 9 de protagonismo em seu esquema de jogo.

Arthur Cabral viveu uma ampla história com o Ceará até 2018, quando foi vendido para o Palmeiras. Com pouco espaço na equipe paulista, o atacante se encaminhou para o futebol europeu, onde defendeu o Basel, a Fiorentina, e mais recentemente o Benfica. No clube português nas últimas duas temporadas, Arthur Cabral marcou 18 gols e deu cinco assistências em 77 jogos.