Torcedor do Ceará cumpre promessa e vira sócio-torcedor do Goiás após acesso

Honorato Vieira, torcedor do Ceará, durante jogo contra o Santos na Vila Belmiro Crédito: Arquivo pessoal

O Ceará contou com um apoio fundamental do Goiás para carimbar sua vaga na Série A de 2025. Isso porque a equipe alvinegra, que empatou sem gols com o Guarani, conseguiu conquistar o acesso devido ao ponto somado diante do Bugre e o triunfo do Esmeraldino diante do Novorizontino, que acabou na quinta posição. Diante uma rodada final recheada de drama, o torcedor do Vovô, Honorato Vieira, fez a promessa, durante o segundo tempo dos jogos, de se tornar sócio-torcedor do clube goiano caso o Alvinegro subisse para a elite.

O Sport estava vencendo o Santos e o Ceará não conseguia fazer gol no Guarani. Então a única chance do Ceará subir era o Goiás vencer o Novorizontino, aí colocamos o jogo em outra TV para torcer por esse gol. Fiz algumas promessas durante o jogo e uma delas era me associar ao Goiás se eles vencessem o Novo. Promessa cumprida", disse ao Esportes O POVO.