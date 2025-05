Ceará destina R$ 1 por torcedor no Castelão para ações sociais na Comunidade do Kanal

A cada torcedor presente na Arena Castelão para o jogo contra o Atlético-MG, válido pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o clube destinará R$ 1 para a realização de atividades sociais na comunidade ao longo do ano. Até o momento, mais de 40 mil torcedores já confirmaram presença no estádio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A ação faz parte de uma série de iniciativas desenvolvidas pelo clube desde 2022 para estreitar os laços com os moradores da região. Entre elas estão a criação de uma camisa e um plano de sócio-torcedor exclusivo para a Comunidade do Kanal, além da responsabilidade assumida pelo clube no pagamento das contas de energia de famílias residentes nas proximidades do CAP.

Por meio da Diretoria de Eventos e Atividades Sociais, o Ceará também realiza a entrega de cestas básicas e a oferta de outros serviços à comunidade. A proposta deste domingo reforça o sentimento de pertencimento entre o clube e os moradores do entorno de sua sede.

Além da doação simbólica por ingresso, o clube promoverá a Corrida do Vozão pela manhã, com a participação dos colaboradores. Funcionários do Ceará também acompanharão o duelo na Arena Castelão em um espaço exclusivo, com serviço de buffet.