Feliz pelo resultado e pelo gol", diz Galeano após vitória do Ceará sobre o Sampaio Corrêa

Galeano marcou seu sexto gol na temporada / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

O Ceará venceu o Sampaio Correa por 2 a 1, no Castelão de São Luís(MA), na noite deste sábado, 7, na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Entrando em campo com um time alternativo, o Vovô precisou utilizar alguns titulares na segunda etapa, um deles foi Galeano, que marcou o gol da vitória. O paraguaio marcou o seu sexto gol na temporada, sendo o quarto na Copa do Nordeste e garantiu a terceira colocação do grupo B para o Alvinegro. Na próxima fase, o Ceará irá enfrentar o Sport, fora de casa.