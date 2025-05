Ceará vence Sport na Arena Castelão e volta a encostar no G-4 da Série A

Alvinegro de Porangabuçu volta a campo pela Série A no dia 1º de junho, diante do Atlético-MG, no Gigante da Boa Vista

Com os três pontos somados, o Alvinegro de Porangabuçu chega a 15 pontos e ocupa temporariamente a 5ª colocação na tabela de classificação da Série A. O próximo compromisso do Vovô pelo certame nacional é no próximo dia 1º de junho, diante do Atlético-MG, no Castelão.

Ceará 1x0 Sport

Jogando com o apoio massivo da torcida alvinegra, o Ceará iniciou a partida com maior posse de bola, mas viu o Sport ser mais incisivo nas oportunidades criadas. Logo aos quatro minutos de jogo, Barletta — principal nome do ataque rubro-negro — finalizou com perigo, exigindo boa defesa de Fernando Miguel.

Ainda tentando impor seu ritmo no duelo, a equipe de Léo Condé não demorou para responder às tentativas do Sport e, aos oito minutos, o Ceará abriu o placar com gol de Lucas Mugni. Após falha na defesa do Sport, o camisa 10 chutou de primeira para colocar o Vovô em vantagem no placar.

Entretanto, depois de estufar as redes, o Ceará não conseguiu transformar o gol em domínio do jogo. Assim, durante a maior parte da primeira etapa, o Sport, empenhou-se para conseguir a igualdade no marcador. Porém, apesar da massiva pressão rubro-negra, a defesa do Vovô soube conter as tentativas do adversário.

Na volta para a segunda etapa, o time de Condé retornou com uma alteração no setor ofensivo: Pedro Raul, que sentiu o tornozelo no primeiro tempo, foi substituído por Lelê. A mudança surtiu efeito na criação do time. Aos 15 minutos, após jogada habilidosa de Dieguinho para se livrar da marcação, o meia encontrou Galeano em ótima posição. Com tranquilidade, o atacante paraguaio apenas empurrou para as redes, ampliando a vantagem do Vovô no Castelão.