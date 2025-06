Ceará usará renda de jogo com o Atlético-MG para doar cestas básicas a comunidade

O Ceará divulgou nesta quinta-feira, 5, as ações que pretende executar para a Comunidade do Kanal, onde fica localizada a sede do clube, com os R$ 50 mil arrecadados na partida diante do Atlético-MG. No embate do último final de semana diante do Galo pela Série A, no qual o clube também comemorou aniversário, foi proposto que, a cada torcedor presente, R$ 1 seria revertido em ações para o bairro.

Ao todo, com a presença de 50.070 alvinegros, foi arrecadado R$ 50.070, que será revertido em cestas básicas e kits de higiene para moradores da Comunidade do Kanal. Ao todo, 89 famílias serão impactadas pela ação.