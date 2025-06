Ceará fica no empate diante do Atlético-PI em jogo decisivo do Brasileirão Feminino A3

A decisão da equipe classificada para as semifinais do Brasileirão Feminino A3 ficou completamente para o jogo de volta entre Ceará e Atlético-PI. Na tarde deste sábado, 7, as equipes se enfrentaram na Cidade Vozão, em Itaitinga, pelo jogo de ida das quartas de final do certame nacional e ficaram no empate em 2 a 2.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em um duelo para lá de disputado, os gols da partida só ocorreram na segunda etapa. Após um primeiro tempo truncado, Dri abriu o marcador aos 4 minutos para o Vovô no segundo tempo. Mily, aos 10 minutos, e Duda, aos 20, alcançaram a virada para a equipe piauiense, mas antes do apito final Kaillany deixou tudo igual novamente no placar.

Caso a igualdade persista no segundo jogo, a definição da vaga e do acesso será feita por meio dos pênaltis. Os times se enfrentam novamente no próximo domingo, 15, às 16 horas, no estádio Albertão, em Teresina, no Piauí.