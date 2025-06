Ceará vence o Sampaio de virada e enfrentará o Sport nas quartas de final do Nordestão

Alvinegro de Porangabuçu alcançou a virada diante de time maranhense nos minutos finais do segundo tempo, com gols de Pedro Raul e Galeano

O Ceará está classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste de 2025. Fora de casa, no estádio Castelão, no Maranhão, o Alvinegro de Porangabuçu venceu o Sampaio Corrêa de virada por 2 a 1, em partida válida pela sétima e última rodada da fase de grupos. Todos os gols da partida ocorreram na segunda etapa.

Com a vitória com uma dose de dramaticidade pela virada até a classificação, o Vovô conseguiu se confirmar nas quartas de final do Nordeste, onde irá enfrentar o Sport. A equipe terminou a primeira fase da competição na terceira colocação do Grupo B com 13 pontos após sete jogos.

Sampaio Corrêa x Ceará: como foi o jogo

O Ceará viveu dois enredos no duelo diante do Sampaio Corrêa. No primeiro tempo, um domínio completo da partida, com lances que exigiram bastante do goleiro adversário, Renan Rinaldi, desde os primeiros minutos. Com grande presença ofensiva nos 45 minutos iniciais, as principais construções de ataque feitas pela equipe comandada por Léo Condé acabavam principalmente nos pés de Pedro Henrique, mas o Vovô apresentava alguns problemas ofensivos ao se colocar com maior presença no jogo.

Além de não conseguir ultrapassar a defesa maranhense, quando conseguia ultrapassar a última linha de marcação, o Vovô pecava nas finalizações. Houve ainda um pênalti não assinalado para o grupo cearense, já que a bola tocou na mão de um atleta maranhense aos 17 minutos, mas o árbitro — sem VAR — não marcou nada. No outro lado do campo, o Sampaio Corrêa pouco conseguiu ter a bola. Quando teve a oportunidade de avançar, não ofereceu grande perigo ao goleiro Bruno Ferreira, de modo que a definição do placar ocorreu na segunda etapa, quando o embate ganhou rápido uma nova forma.