Ceará não vence o Botafogo fora de casa há 10 anos; relembre o último triunfo

Botafogo e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira, 4, às 20 horas, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em jogo atrasado pela 10ª rodada do Brasileirão. O Vovô busca encerrar um jejum de dez anos sem vencer o Glorioso como visitante — o triunfo mais recente aconteceu na Série B de 2015, em duelo que marcou o início de uma reação na campanha do Alvinegro contra o rebaixamento.

O confronto ocorreu em 6 de outubro de 2015, no Engenhão, em partida válida pela 30ª rodada — embora tenha sido realizada depois da 31ª, na qual o Ceará havia sido derrotado pelo Criciúma por 3 a 0, no Estádio Heriberto Hülse.