Botafogo x Ceará pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

No duelo, o Vovô quer voltar a vencer para retornar ao G-6 do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time é o décimo colocado, com 15 pontos somados. Do outro lado, o Fogão, que ocupa a nona posição, tem o mesmo objetivo de entrar na zona de pré-Libertadores.

A boa notícia fica por conta do retorno de Fernandinho. O ponta-esquerda teve uma lesão no ombro ainda no duelo frente ao Grêmio, na segunda rodada do torneio nacional, no dia 5 de abril. O camisa 77 precisou passar por uma cirurgia e vinha se recuperando.

Para alcançar a meta, portanto, o técnico deve manter o mesmo time que entrou em campo no domingo, 1º, ante o Atlético-MG. Matheus Bahia, titular da lateral-esquerda, segue lesionado e Nicolas será mantido entre os titulares. Além do camisa 79, o Vovô terá mais duas baixas no duelo: Aylon e Rômulo, que não tiveram motivo de ausência revelados pelo clube.

Outro fator que pode motivar o clube de General Severiano é "deixar uma boa impressão" para a torcida no último compromisso antes do Super Mundial de Clubes da Fifa. A equipe viaja no dia 8 para os Estados Unidos, local onde será disputado o torneio.

Para o jogo contra o Ceará, o comandante português terá que superar dois desfalques: Savarino, que defende a Venezuela na Data Fifa, e Jeffinho, que passou por cirurgia no joelho. Ciente da relevância do duelo, o treinador deve mandar força máxima a campo.



Botafogo x Ceará pela Série A 2025: os destaques do jogo

No Vovô, o destaque deve ficar por conta do volante Dieguinho. Titular absoluto, o camisa 20 é peça crucial no funcionamento da equipe e pode contribuir com fluidez e solidez no meio-campo. Já pelo lado do Botafogo, o protagonismo tende a ser do atacante Artur Victor, que marcou o tento da vitória contra o Santos no último jogo. Em 2025, ele balançou as redes quatro vezes e contribuiu com quatro passes para gol em 19 partidas.

Botafogo x Ceará pela Série A 2025: retrospecto

Diante do time carioca, o Alvinegro de Porangabuçu terá de quebrar um tabu importante. Nas oito vezes em que o Botafogo recebeu o Ceará para um duelo na elite do futebol nacional, o escrete cearense, até então, nunca terminou como vencedor. Contando somente o recorte na Série A, o Glorioso foi vencedor em quatro ocasiões e empatou outras quatro. Em números gerais, de acordo com oGol, são 26 confrontos, com nove vitórias cariocas, seis cearenses e outras 11 igualdades.