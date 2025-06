Titular do Botafogo, David Ricardo reencontra o Ceará

Alvinegro de Porangabuçu visita Glorioso nesta quarta-feira, 4, às 20 horas, no Estádio Nilton Santos

O Ceará volta a campo nesta quarta-feira, 4, às 20 horas, para enfrentar o Botafogo no estádio Nilton Santos, em partida válida pela 10ª rodada da Série A do Brasileirão. O confronto entre alvinegros marca o primeiro reencontro do Vovô com o zagueiro David Ricardo, revelado em Porangabuçu e negociado com o clube carioca em fevereiro deste ano por 1,8 milhão de dólares.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Peça fundamental no sistema defensivo comandado por Renato Paiva, o defensor de 21 anos vinha se recuperando de uma lesão muscular na coxa direita. Entretanto, David Ricardo voltou aos gramados no último domingo, 1º, e foi um dos principais destaques na vitória de 1 a 0 do Botafogo sobre o Santos.

Com a camisa do Alvinegro carioca, David Ricardo contabiliza dez partidas na atual temporada. No primeiro jogo contra seu ex-clube, o zagueiro deverá figurar entre os titulares.

Botafogo x Ceará

Atual 10º colocado na tabela de classificação da Série A, o Ceará está abaixo do Botafogo na tabela apenas pelo saldo de gols inferior. Ambas as equipes somam 15 pontos na competição.

Diante do Botafogo, o Ceará tenta uma vitória inédita como visitante, uma vez que nunca venceu o time carioca pela Série A sem o mando de campo.