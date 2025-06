Ceará renova contrato com goleiro Bruno Ferreira até o fim de 2027

Bruno chegou ao escrete de Porangabuçu em abril de 2023, quando foi contratado após uma rápida passagem com destaque no Caxias–RS

O goleiro Bruno Ferreira estendeu seu contrato com o Ceará até o fim de 2027. O arqueiro — que vinha sendo titular até sofrer um trauma na região do quadril esquerdo, no duelo contra o Vasco, pela Série A — possuía vínculo com o Alvinegro até o fim de 2025.

