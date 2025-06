Rival do Fortaleza na Libertadores, Vélez vende destaque do time ao Botafogo; confira

O clube argentino lucrou cerca de R$ 50 milhões com a venda do jovem meia ao Botafogo

Joia do Vélez Sarsfield-ARG, rival do Fortaleza nas oitavas de final da Libertadores, o meia Álvaro Montoro foi anunciado nessa terça-feira, 3, como reforço do Botafogo para a disputa do Super Mundial de Clubes. O atleta tem contrato com o alvinegro carioca até o fim de 2029.

A jovem promessa de 18 anos foi vendida ao Glorioso por US$ 9 milhões (cerca de R$ 50 milhões na cotação atual). Após ter chamado atenção com suas atuações pelo Vélez, Montoro passou a ser comparado a Thiago Almada — também formado no clube argentino e ex-Botafogo — devido ao estilo de jogo semelhante ao do conterrâneo.