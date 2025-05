Ceará emenda sequência de três jogos sem sofrer gols pela segunda vez em 2025

Durante esta sequência vigente, o Alvinegro derrotou o Vitória–BA, por 1 a 0, ficou no empate em 0 a 0 com o Santos e bateu o Leão da Ilha por 2 a 0

A primeira delas foi durante o final do mês de janeiro e início de fevereiro, entre partidas do Cearense e Nordestão. Na ocasião, o Ceará derrotou Iguatu , Barbalha e CSA, respectivamente. Nesse período, o Vovô superou o Azulão e os alagoanos por 1 a 0 e goleou a Raposa por 5 a 0 .

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Sport , no último sábado, 17, o Ceará chegou à marca de três jogos seguidos sem sofrer gols, a maior do clube na temporada. No entanto, esta é a segunda vez no ano que o Vovô conquista uma sequência desse tipo.

Na atual série positiva, o Alvinegro derrotou o Vitória–BA por 1 a 0, ficou no empate em 0 a 0 com o Santos e bateu o Leão da Ilha sem sofrer gols pela 9ª rodada da Série A do Brasileirão.

Agora, se quiser alcançar sua maior sequência com sua defesa intacta no ano, os comandados de Condé terão que segurar o ataque do Palmeiras, atuando fora de casa. Vale lembrar que o escrete alviverde foi a última equipe a ter balançado as redes do Vovô.

No duelo anterior ao confronto contra o Vitória — o primeiro dessa sequência —, o Alvinegro foi derrotado pelos paulistas por 1 a 0, no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Agora, as equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 22, pelo segundo jogo desta fase do torneio, no Allianz Parque, em São Paulo.