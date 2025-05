Ceará perde para o Palmeiras no Castelão e larga em desvantagem na Copa do Brasil

Pedro Henrique e Giay disputam lance no jogo Ceará x Palmeiras, no Castelão, pela Copa do Brasil 2025 / Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Ceará teve sua vida dificultada na Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, 30. Jogando na Arena Castelão, o Alvinegro foi derrotado por 1 a 0 pelo Palmeiras, em partida válida pela terceira fase da competição. O gol da equipe paulista foi marcado pelo zagueiro Gustavo Gómez. O duelo de volta está marcado para o dia 22 de maio, às 19h30min, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), casa do Verdão. Para avançar à próxima fase, o Vovô precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Caso devolva o placar de 1 a 0, a decisão será nos pênaltis.

Antes disso, porém, o time cearense volta a campo no sábado, 3, pela Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Vitória-BA, às 18h30, no Estádio Presidente Vargas (PV). Ceará 0x1 Palmeiras - O jogo Em um primeiro tempo de poucas chances, muitas faltas e marcação intensa, o Palmeiras conseguiu se impor nos momentos decisivos e foi para o intervalo com a vantagem mínima sobre o Ceará, graças a um gol do zagueiro Gustavo Gómez. A partida mostrou duas equipes bastante competitivas, mas com dificuldades na criação de jogadas diante de um meio-campo congestionado e arbitragem que precisou intervir com frequência para controlar os ânimos. O Alvinegro de Porangabuçu começou melhor, mostrando mais intensidade nos minutos iniciais. A equipe cearense pressionou a saída de bola palmeirense e explorou bem os lados do campo.

A primeira grande chance veio aos 18 minutos, após uma jogada confusa dentro da área alviverde. Em um bate-rebate, a bola sobrou limpa para Pedro Henrique, que apareceu livre, mas finalizou mal, para fora, desperdiçando uma oportunidade clara de abrir o placar. O Verdão, com dificuldades na transição ofensiva, só conseguiu chegar com perigo aos 29 minutos. Vitor Roque, esperto, aproveitou um desarme na entrada da área e arriscou o chute, que saiu à esquerda do gol defendido por Fernando Miguel. Foi a primeira finalização com real perigo do time paulista.

O jogo seguiu travado, com muitas interrupções por faltas e disputas ríspidas. Foi justamente em uma dessas faltas que o Alviverde encontrou o caminho do gol. Aos 33 minutos, Estêvão cobrou com categoria para a área, e Gustavo Gómez subiu entre os zagueiros para cabecear firme e abrir o placar no Allianz Parque. O gol aliviou a pressão sobre o time da casa e deu mais tranquilidade para controlar o ritmo da partida. Com a vantagem no placar, o Palmeiras cresceu em confiança e passou a ditar o ritmo. Aos 42, quase veio o segundo gol: Felipe Anderson recebeu fora da área e arriscou o chute. A bola desviou na defesa e exigiu uma grande defesa de Fernando Miguel, que evitou o que seria um golaço, sendo a última boa chance do primeiro tempo. Após um primeiro tempo em que foi superado no placar, o Ceará voltou para a etapa final com outra postura. O técnico Léo Condé ajustou sua equipe, que já vinha mostrando competitividade, mas retornou mais atenta, organizada e agressiva.

O time cearense passou a dominar os primeiros minutos e criou boas oportunidades para buscar o empate, mas parou na solidez defensiva do Palmeiras e, principalmente, em mais uma atuação segura do goleiro Weverton. Logo aos 5 minutos, o time nordestino levou perigo em sequência. Tudo começou com um erro de Lucas Evangelista, que perdeu a bola na entrada da área. Pedro Raul aproveitou o vacilo, girou rápido e finalizou rasteiro, obrigando Weverton a cair bem para fazer a defesa. No rebote, Galeano chegou batendo de primeira, mas o goleiro palmeirense, com grande reflexo, saiu para abafar e evitou o gol.