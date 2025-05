Marllon marca, Ceará vence o Vitória no PV e entra no G-4 da Série A

Ceará x Vitória - Brasileirão 2025 - Presidente Vargas / Crédito: SAMUEL SETUBAL

Um triunfo que valeu salto na tabela. Jogando no Presidente Vargas, neste sábado, 3, pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará venceu o Vitoria por 1 a 0. Marllon, zagueiro e capitão da equipe, anotou o único gol. O resultado leva o time à quarta posição do torneio com 11 pontos somados. Agora, a equipe terá um desafio fora de casa, também pelo Brasileirão. Na segunda-feira, 12, o Alvinegro de Porangabuçu enfrenta o Santos-SP, na Vila Belmiro, às 20 horas.

Na defesa, o time também mostrou fragilidade. A equipe de Léo Condé marcou em bloco baixo, ofereceu espaços ao Vitória e quase sofreu um gol ainda no primeiro tempo. Carlinhos teve a melhor chance dos visitantes, mas desperdiçou ao finalizar mal dentro da pequena área. No entanto, todo primeiro tempo foi logo esquecido pelos torcedores em menos de 15 minutos. O time voltou com outra postura, totalmente diferente e mais atento, assustando Lucas Arcanjo. Logo no primeiro minuto, Matheus Bahia roubou a bola pela esquerda e cruzou para Pedro Henrique, que bateu de primeira, mas a defesa baiana bloqueou.

Aos oito, novamente o camisa 7 foi protagonista. Em cobrança de falta com excelência, o jogador mandou no travessão, sendo a primeira grande oportunidade alvinegra no jogo inteiro. Com 10, não teve jeito: bola na rede. Em cobrança de escanteio, Marllon, capitão do Vovô, se saiu bem da marcação, e livre, cabeceou sem chance para Lucas Arcanjo.