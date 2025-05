Barletta enfrenta o Ceará no Castelão pela primeira vez após saída polêmica

O Ceará volta a campo neste sábado, 17, para encarar o Sport, às 16 horas, na Arena Castelão, em partida válida pela nona rodada da Série A. O confronto marcará o reencontro do Alvinegro com um velho conhecido: o atacante Crystian Barletta, que deixou o clube de forma conturbada, após uma longa novela judicial que terminou com a rescisão de contrato em fevereiro de 2024.

Aliás, na última vez que esteve frente a frente com o Alvinegro, Barletta foi decisivo. Abriu o placar aos 15 minutos do segundo tempo, em partida válida pela 30ª rodada da Série B de 2024. Na ocasião, o Leão da Ilha venceu por 2 a 1, ampliando o histórico positivo do atacante diante do Ceará. Na atual temporada, Barletta conta com dois gols e uma assistência em 21 jogos pelo Leão da Ilha.

Agora, o cenário do Clássoco Nordestino é favorável ao Vovô. O Alvinegro recebe o Sport, atual lanterna da competição, que amarga um jejum de quase dois meses sem vitórias. Além disso, o Ceará usará o fator casa para manter a escrita de 40 anos sem perder para o Sport como mandante.