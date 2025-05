Pela Série A, Ceará não perde para o Sport como mandante há 40 anos

O Ceará recebe o Sport no Castelão no próximo sábado, 17, defendendo um tabu histórico contra a equipe pernambucana

O confronto nordestino se repetirá no próximo sábado, 17, às 16 horas, na Arena Castelão, pela nona rodada do Brasileirão.

Dentro desse jejum de 40 anos, foram disputadas quatro partidas em solo cearense, com dois triunfos do Vovô e dois empates. Além disso, o último encontro das equipes pelo certame terminou com vitória alvinegra no Castelão, pelo placar de 2 a 1, em 2021.

Sob uma perspectiva mais ampla do clássico regional, entre Série A, Série B, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, o Ceará segue mantendo uma boa vantagem como mandante. Neste recorte, o último triunfo do Sport aconteceu em 2004, pela Série B, por 2 a 1.

Ao todo, são 24 jogos disputados em Fortaleza, com 12 vitórias alvinegras, oito empates e quatro triunfos rubro-negros.