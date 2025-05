Recuperados de lesão, Bruno Ferreira e Aylon retornam aos treinos no Ceará

Além deles, o goleiro Richard retornou às atividades com o elenco no fim da semana passada, conforme noticiado pelo Esportes O POVO

Recuperados, os atletas realizam trabalhos de condicionamento físico e, caso estejam aptos fisicamente, poderão ser relacionados pelo técnico Léo Condé. O goleiro concluiu a recuperação do trauma sofrido no quadril na partida contra o Vasco, enquanto o atacante finalizou o tratamento de um estiramento muscular na parte posterior da coxa esquerda, diagnosticado após a partida contra o Bahia.

Além deles, o goleiro Richard retornou às atividades com o elenco no fim da semana passada, conforme noticiado pelo Esportes O POVO. Agora, a expectativa é de que o trio evolua fisicamente para ser relacionado para o jogo diante do Sport, no sábado, 16, no Castelão.