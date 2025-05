Willian Machado pede Ceará atento em clássico contra Sport: "Adversário direto"

Peça essencial na defesa do Ceará em 2025, o zagueiro Willian Machado concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 15, em Porangabuçu. Na conversa com a imprensa, o camisa 23 projetou o clássico contra o Sport, que será disputado neste sábado, 17, pela nona rodada da Série A. Para ele, a posição do clube pernambucano — lanterna da competição — não pode influenciar na postura do Vovô em campo.

"Esses jogos acabam, muitas vezes, nos surpreendendo. No início do campeonato, se a gente fosse colocar alguns adversários-chave para os nossos objetivos, o Sport seria um deles. Na minha visão, a posição na tabela não deve influenciar nesse pensamento. Hoje estamos em um momento muito melhor, mas a gente não pode se dar o luxo de relaxar, o campeonato não permite isso. Cansamos de ver exemplos em que o último colocado chega e surpreende. Sabemos que é um adversário direto, temos que nos impor", disse.