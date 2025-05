Árbitro de Santa Catarina apita confronto entre Ceará e Sport pela Série A

Além disso, compõem a equipe do apito em campo os auxiliares Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC). Na cabine do VAR, o comando fica por conta de Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG), auxiliado por Frederico Soares Vilarino (MG) e Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO).

O clássico nordestino será a primeira partida de Bauermann pela Série A em 2025. O árbitro mediou 16 jogos no ano, válidos por Campeonato Catarinense, Série B e Copa do Brasil.

O Vovô ocupa a sexta colocação no Campeonato Brasileiro, com 12 pontos conquistados em oito rodadas. Enquanto isso, o Leão da Ilha do Retiro amarga a 20ª colocação e ainda não venceu no certame.

Confira o quadro de arbitragem para Ceará x Sport