Mais de 30 mil torcedores já confirmaram presença para Ceará x Sport

Ceará e Sport se enfrentarão pela primeira vez no ano neste sábado, 17 / Crédito: Aurélio Alves

O Ceará atualizou a sua parcial de torcedores garantidos para o duelo contra o Sport, pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A divulgação ocorreu na noite desta quinta-feira, 15. Até o momento, mais de 30 mil alvinegros já confirmaram presença para o clássico nordestino na competição. O clube divulgou ainda que ainda há ingressos disponíveis, com exceção do setor premium. A compra de ingressos pode ser feita por meio do site Vozão Tickets, mas também nas lojas Vozão.