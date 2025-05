Próximo adversário do Ceará, Sport não vence há quase dois meses

Após empatar com o Santos na última segunda-feira, 12, o Ceará volta a campo pela Série A do Brasileirão neste sábado, 17. O Vovô recebe o Sport às 16 horas, na Arena Castelão, em busca de manter a boa campanha como mandante e evitar a reabilitação do Rubro-Negro na competição.

O adversário da rodada vive um momento delicado. O Leão da Ilha é o lanterna do campeonato e ainda não venceu na competição. Em oito rodadas, acumulou seis derrotas e dois empates, com um saldo negativo de 13 gols sofridos e apenas 9 marcados. A última vez que o Sport saiu de campo vitorioso foi no fim de março, quando derrotou o Retrô por 3 a 2, no jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano.

Apesar da má fase do Rubro-Negro, o Ceará encara o confronto com o desafio de quebrar o incômodo tabu de quase três anos sem vencer o Sport. O último triunfo do Alvinegro de Porangabuçu sobre o Leão da Ilha aconteceu ainda em outubro de 2023, quando o Vovô venceu por 2 a 1 na 34ª rodada da Série B do Brasileirão. Desde então, foram dois triunfos do time pernambucano e um empate nos duelos seguintes.