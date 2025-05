Condé avalia opções para substituir Sobral, suspenso contra o Sport

Fernando Sobral está em sua segunda passagem pelo Ceará e já soma 24 jogos na temporada / Crédito: AURÉLIO ALVES

Um dos pilares do meio-campo do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro, o volante Fernando Sobral é desfalque certo no time alvinegro para o confronto diante do Sport-PE, neste sábado, 17, na Arena Castelão. O jogador foi advertido com cartão amarelo no empate em 0 a 0 diante do Santos-SP, nessa segunda-feira, 12, pela oitava rodada e terá de cumprir suspensão automática ante o Leão da Ilha. Titular em sete dos oito jogos da competição até o momento, o camisa 88 já havia recebido cartões nos duelos contra RB Bragantino e Bahia, na primeira e quinta rodadas, respectivamente.